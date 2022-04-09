Подразделениями ГСЧС в Бородянке проводятся работы в 7-ми жилых домах.

За сегодня в Бородянке, сильно пострадавшей от "русского мира" оккупантов, спасатели извлекли из-под завалов 10 тел.

Об этом в эфире информационного марафона рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

"Сейчас подразделениями ГСЧС проводятся работы по 7-ми жилым домам. Это две панельные девятиэтажки и пять пятиэтажек. На двух домах сегодня работы завершены", - сказал Данилюк.

Спасатель уточнил, что 8 тел достали из-под завалов наиболее разрушенных девятиэтажек и 2 тела обнаружили в пятиэтажных домах. Всего с начала суток в завалах в Бородянке обнаружили 10 тел.

Данилюк отметил, что больше всего пострадала центральная часть городка, где оккупанты били ракетными ударами с самолетов.

"Именно по панельным домам, которые полностью разрушаются-складываются, как карточные. Кроме того, есть очень много повреждений по частному сектору, но пока разбираем многоэтажки, потому что там в подвалах есть тела погибших людей", - объясняет Данилюк.

По его информации, работу на объектах усложняют панели и перекрытия, которые провисли и могут обвалиться. Спасатели пытались пробраться в подвалы с боковых входов домов, но они полностью завалены. К работам активно привлекают волонтеров.

"Ежедневно привлекают около 80 добровольцев, которые помогают очищать улицы и подъездные пути, а также несложные завалы. Также волонтеры обеспечивают питание спасателей и помогают населению как питанием, так и одеждой", - отметил спасатель.

На вопрос, могут ли под завалами еще оставаться живые люди, Данилюк ответил, что надежда всегда должна быть, но судя по характеру разрушений - это маловероятно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что семья из Бородянки рассказала о шоке оккупантов от домов из кирпича и ноутбуков в каждом доме. Уровень жизни людей в пригороде столицы сильно удивил захватчиков.

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