Эти группы, кроме беспилотников, нацелены и на уничтожение крылатых ракет.

Результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что в прошлом году не было таких подразделений, оснащенных соответствующим вооружением и приборами. "Сейчас это исправлено, потому что с опытом приходит понимание как лучше и эффективнее уничтожать врага. Это сейчас применяется на практике и помогает экономить дефицитные для нас зенитные управляемые ракеты, а также авиацию", - подчеркнул Игнат.

По его словам, враг планирует атаку дронов заранее, он использует разные маршруты, но точек входа в воздушное пространство Украины несколько - с оккупированных территорий или с территории России – это Курская, Брянская области. Он отметил, что дроны заходят в оккупированную часть Запорожской области и оттуда уже разлетаются по разным маршрутам. "Иногда маршрут сильно не меняется, может быть 10-15 км влево - вправо от предыдущего. Казалось бы, что это не много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы среагировать и отстреляться по этому дрону, поскольку радиус поражения и крупнокалиберных пулеметов, и ПЗРК, к сожалению, ограничен", - объяснил Игнат.

Видео дня

Представитель Воздушных сил отметил, что мобильные огневые группы охотятся не только за "шахедами", но и за крылатыми ракетами. По его словам, в радиотехнических войсках есть свои силы прикрытия, которые тоже имеют на вооружении ПЗРК и уничтожают ракеты. "Конечно из пулемета крылатую ракету не уничтожишь – там скорость большая и реакция должна быть мгновенная. Для этого "гепарды" существуют", - отметил он.

Игнат сообщил, что сегодняшняя вражеская воздушная атака была типичной. Из 18 дронов сбито 15. По его словам, основной удар был направлен на Одесскую и Хмельницкую области. Он добавил, что в Одесской области враг ударил по припортовой инфраструктуре. "Украинское зерно оккупантов очень беспокоит и наносятся удары "шахедами" в этом направлении после определенной паузы. Туда уже больше месяца не прилетало", - сказал Игнат. При этом отметил, что в Одесской области хорошо отработали мобильные огневые группы.

Атаки дронов на Украину

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

По данным Воздушных сил зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131. Уничтожено 15 ударных БПЛА противника. Были задействованы зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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