Там отметили, что враг запускал свои дроны из оккупированного Крыма.

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как сообщили в Воздушных силах, всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131. Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская области.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БПЛА противника", - уточнили детали военные.

Видео дня

Там добавили, что привлекалась зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Ночная атака дронов

Уже несколько ночей подряд российские оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе. В ночь на 7 декабря, так же как и на 6 декабря, оккупанты запустили несколько групп дронов, которые следовали из оккупированного Крыма в Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Черкасскую области, а дальше поворачивали на Запад.

В ночь на 5 декабря противник атаковал Украину ударными БПЛА Shahed-136/131 с двух направлений – Курская область и Приморско-Ахтарск. Тогда наши военные сбили 17 дронов.

А в ночь на 4 декабря оккупанты также запустили дроны по украинским городам, им удалось долететь до западных областей. Тогда воздушные силы отчитались о работе ПВО в девяти областях.

Вас также могут заинтересовать новости: