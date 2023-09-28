Журналисты отметили, что пока можно увидеть только фото с подготовкой работ к возведению железнодорожного моста через Кальмиус, и фактическое признание от оккупационной администрации о выполнении таких работ.

По некоторым данным российские оккупанты собираются прокладывать железнодорожную ветку от Таганрога в "стык" перегона между временно оккупированными Мариуполем и Волновахой. И чтобы собственно этот "стык" состоялся, нужна прокладка железнодорожного моста через реку Кальмиус.

Как проанализировало издание Defence Express в зависимости от места ширина Кальмиуса может колебаться от 1,5 м до 80 м, ширина поймы – от 150 м до 2 км. И если опираться именно на эти параметры, то для российских "железнодорожных войск" задача построить мост через Кальмиус не выглядит невыполнимой.

"Вопрос остается в терминах, которые могут понадобиться российским военным железнодорожникам для возведения самого моста и прокладки магистрали ориентировочной длиной в 50 км. Пока эти сроки можно описать неопределенно-обобщенно, на уровне нескольких месяцев. Более четкие оценки можно будет давать только тогда, когда будут появляться новые данные о прогрессе врага в этом проекте", - говорится в анализе издания.

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Журналисты отметили, что пока можно увидеть только фото с подготовкой работ к возведению железнодорожного моста через Кальмиус, и фактическое признание от оккупационной администрации о выполнении таких работ. Кроме того, так называемые "железнодорожные войска" армии РФ насчитывают ориентировочно 40 тыс. военнослужащих, возведенных в 10 бригад и оснащенных соответствующей техникой для построения железнодорожных магистралей.

В начале полномасштабного вторжения были отдельные эпизоды, когда командование армии РФ своих "железнодорожников" использовало не по назначению. Но это было скорее исключение, потому что далее Минобороны РФ использовало такие подразделения для прямых задач - или обслуживания магистралей на временно оккупированных территориях Украины, или же вообще российский "мегапроект" с прокладкой второго пути на БАМе.

Но, как отметило издание, хотя враг в этой истории имеет довольно высокий инженерный потенциал, в случае со строительством железной дороги от Таганрога в "стык" между Мариуполем и Волновахой россияне точно не смогут возвести здесь "аналог Крымского моста" в плане логистики для армии РФ, потому что это диктует как раз специфика логистических маршрутов.

"Наиболее уязвимый участок "коридора" с Донбасса на Крым находится как раз в промежутке Волноваха-Камыш-Заря-Пологи (и далее на Мелитополь). Бои в направлении на Токмак именно поэтому и важны, потому что дают "ключ" для контроля упомянутой выше логистической магистрали, или "огневого контроля", или даже и физического", - говорится в анализе издания.

Если бы оккупанты планировали построить "дубль" именно магистрали из Волновахи на Пологи и на широте, недосягаемой для ВСУ, тогда бы можно было говорить о появлении для россиян "альтернативы Крымскому мосту".

"Только... когда россияне введут в строй свою железную дорогу между Таганрогом и Мариуполем, то получат упрощение "логистического плеча" именно в направлении Приазовья. В текущей кампании это еще не окажет значительного влияния. Но когда ВСУ подойдут в будущем к этапу боев за освобождение Мариуполя, то эта логистическая магистраль может получить решающее значение для врага", - подытожили в издании.

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