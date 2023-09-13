Факты возвращения из стран ЕС тоже присутствуют, но не являются тенденцией.

В оккупированный Мариуполь возвращаются жители из пунктов временного содержания в РФ, но тенденция на выезд из города сохраняется.

Об этом написал советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Подтверждая информацию цифрами он отметил о данных после 1 сентября, то есть начала учебного года.

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Так, согласно сообщению советника мэра, из Мариуполя уехало 360 детей, которые учились в школах в прошлом году, и прибыло 240 детей, которые не учились в Мариуполе в прошлом. Андрющенко отметил, что речь идет исключительно о мариупольцах.

"Статистика уверенно говорит, что сохраняется тенденция на выезд, однако часть мариупольцев возвращается. В первую очередь релакированных из пунктов временного содержания из России. Факты возвращения из стран ЕС присутствуют, но не являются доминирующими", - напсиав он.

Оккупированный Мариуполь

Город был захвачен россиянами в мае 2022 г. после длительной обороны нашими защитниками. На протяжении всей битвы за Маруполь враг бил по нему из всего навного вооружения.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко периодически делится новыми кадрами из города, на которых видны разрушенные целые микрорайоны, изуродованные улицы города.

Сейчас в Мариуполе сохраняется ужасная ситуация. Оккупанты методично уничтожают все украинское, что осталось в городе. Также россияне заставляют местное население оформлять российские паспорта. Оккупанты даже прибегают к шантажу, например, людям с сахарным диабетом не выдают инсулин, пока они не покажут паспорт РФ.

На днях Андрющенко заявил, что в застенках россиян во временно оккупированном Мариуполе продолжают исчезать люди – еженедельно таких случаев от 50 до 100. Всего во время проведения разного рода фильтрационных мероприятий в городе оккупанты арестовали более 10 тысяч гражданских мариупольцев, сообщил он.

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