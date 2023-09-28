Сейчас есть информация о том, что это возможно, однако пока нет самого факта продажи ракет Ираном в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное приобретение Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Как отметил президент на брифинге в Киеве, этим занимаются "соответствующие службы", передает корреспондент УНИАН.

По его словам, сейчас есть информация о том, что это возможно, однако соответствующие органы сообщают, что пока нет самого факта продажи ракет Ираном в Россию.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", - сказал Зеленский.

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Иран может передать России ракеты

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Иран может договориться с Россией о передаче ей партии ракет в середине октября этого года. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это возможно 18 октября - после завершения действия резолюции Совбеза ООН, запрещающей такие соглашения Ирану.

Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar с радиусом действия около 300 километров.

Вместе с тем, Иран уже долгое время поставляет России ударные беспилотники Shahed 131/136, которыми российские террористические войска едва ли не каждую ночь атакуют Украину.

В частности, этой ночью противовоздушная оборона работала по всей линии южного фронта, а также в Одесской и Николаевской областях, сбивая запущенные Россией иранские дроны. Удалось уничтожить 34 из 44 беспилотников. Их запустили группами из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

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