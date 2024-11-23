По итогам ноября Россия выйдет на максимальные месячные потери с начала войны.

Российские потери в ноябре идут на рекорд по трем показателям – живая сила, пехотная бронетехника и автотранспорт. Это дает представление о том, в чем сегодня состоит российская тактика на фронте, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Так, абсолютный рекорд в потерях личного состава, который явно намечается по итогам месяца, по мнению Коваленко, подтверждает растущий дефицит боевой техники, из-за чего россиянам приходится больше полагаться на живую силу. Аналитик считает, что в 2025 году российская армия будет активно переходить на формат "маршевых батальонов", т.е. наспех сформированных из свежего пополнения.

Высокие потери в пехотной бронетехнике Коваленко объясняет явной спешкой россиян в попытках захватить как можно больше украинской территории. При этом рост потерь в автомобилях – это проявление российской практики использования гражданского автотранспорта в боях, что в свою очередь дополнительно подстегивает рост потерь личного состава, отмечает Коваленко.

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Как писал УНИАН, российская армия сможет мощно пойти вперед после накопления "технологических материалов". Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный считает, что это может случиться после 2027 года.

Также мы рассказывали, что противопехотные мины могут решить исход боя или даже битвы, но при условии правильного размещения. По словам офицера бригады "Азов", именно такие мины врага остановили украинское контрнаступление в 2023 году.

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