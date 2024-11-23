Прошедшие сутки также были "урожайными" на уничтоженную российскую технику.

Война в Украине продолжается и Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов значительными темпами. Так, по данным Генштаба, за минувшие сутки ликвидировано 1420 российских захватчиков, общие потери врага с начала войны составляют уже около 729 тысяч 720 человек.

Также прошедшие сутки были "урожайными" на уничтоженную российскую технику.

В частности, ВСУ превратили в металлолом 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы.

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Также уничтожено 105 БПЛА оперативно-тактического уровня, 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

Война в Украине - последние новости

По данным DeepState, враг продвинулся возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

По данным аналитиков, 22 ноября россияне проводили штурмы несколькими колоннами. По меньшей мере 5 единиц военной техники задействовали в наступлении на саму Новоселку, еще две - в посадках южнее Раздольного.

Также аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщал, что российские оккупанты в настоящее время захватили 25% Курахово, ситуация в городе критическая.

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