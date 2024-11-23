Захватчики могут и в дальнейшем использовать тактику истощения, считает посол.

Российские оккупанты смогут мощно двигаться вперед после того, как накопят "технологические материалы", и это может случиться после 2027 года.

Такой информацией поделился бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол нашей страны Валерий Залужный во время церемонии награждения "УП-100".

"Война толкает колесо научно-технического прогресса, и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор, и эта тенденция сохраняется и сейчас", - сказал дипломат.

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Залужный подчеркнул, что россияне сейчас не могут, например, за неделю продвигаться на 150-200 километров. "По моей собственной теории, когда завершится технически-эволюционный процесс, и произойдет процесс накопления технологических материалов, возможность россиян двигаться вперед восстановится. Это где-то случится, по моим подсчетам, пожалуй, после 27-го года", - спрогнозировал экс-главком.

По словам посла, не факт, что противник через несколько лет будет претендовать именно на войну такого масштаба:

"Вероятнее всего, это все же будет та тактика, которую сейчас враг применяет на украинской территории - так называемая тактика истощения, прописанная в российских учебниках, тактика осады, которая приводит к уничтожению, прежде всего, экономического состояния, морального и, кстати, как следствие, то, что мы имеем сейчас на поле боя, - мы не видим глубоких прорывов противника".

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, в том числе на Донбассе, и несут огромные потери. Потери РФ на 23 ноября 2024 года уже составляют примерно 729 720 противников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что украинская сторона придерживается оборонительной стратегии ведения боевых действий, главной целью которой является истощение России. Эксперт подчеркнул, что такая тактика предполагает, что иногда наши силы должны отходить на позиции, которые выгоднее для обороны.

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