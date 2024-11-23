Он поддержал решение США передать Украине оружие, о котором она давно просила.

Такой "призрак прошлого" как противопехотные мины может решить ход боя или даже битвы, но при условии правильного размещения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер бригады специального назначения "Азов" "Гендальф". По его словам, россияне значительно усовершенствовали тактику штурмов в городских застройках. Одними из основных направлений главного удара армии РФ являются Торецк, Часов Яр и Покровск.

Военный пояснил, что для атак в Торецке и возле города оккупанты в первую очередь используют небольшие группы - штурмовые отряды, оснащенные специальными боеприпасами.

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"Например, штурмовые мины ТМ-62, которые просто вбрасываются в подъезды, дома, укрепленные точки. Активно применяется тактика обхода, обхвата с целью блокирования наших Сил обороны и нанесения им взрывного удара. Все происходит при поддержке ураганного огня артиллерии, РСЗО", - акцентировал он.

Взятие под контроль городов Торецк, Часов Яр и Покровск предоставит оккупантам очень серьезные тактические и оперативные преимущества:

"Если россияне будут более настойчивыми в своих попытках, то ситуация на фронте может резко ухудшиться очень быстро".

По словам офицера, мины являются очень эффективным оружием, в котором сейчас очень нуждается украинское войско. "Мины (врага, - УНИАН) сыграли с нами злую роль во время летнего контрнаступления 2023 года. Грамотно установленные, правильно рассчитанные мины - это не неизбирательное оружие. Можно сказать, что точечное, стратегическое размещение мин может решить ход боя, или даже битвы", - акцентировал он.

Военный отметил, что бойцы приветствуют решение о предоставлении противопехотных мин, поскольку они действительно могут помочь в обороне городской застройки, в частности, вокруг Торецка и в самом городе.

"Обычно противник использует при штурмах пехоту, потому что она менее заметна. Это не демаскирует его силы так, как перед ударом. Пехотинцы противника, если зайдут на грамотно расставленное минное поле или дистанционное минирование, очень быстро захотят домой", - резюмировал он.

Украина получит американские противопехотные мины

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разрешил поставлять Украине противопехотные мины, которые Киев просил уже длительное время.

В министерстве обороны сообщили, что передумали из-за изменения российской тактики - оккупанты наступают пехотой, а не механизированными силами. Украина может получить различные типы мин.

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