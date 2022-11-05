Силы обороны нанесли около 170 огневых ударов по районам сосредоточения врага.

За прошедшие сутки на юге украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов, три склада боеприпасов и технику врага.

"В Южнобугском операционном районе обстановка остается сложной, но контролируемой Силами обороны юга. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредоточивает свои усилия на ведении оборонительных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам Назарова, украинские артиллеристы и ракетчики в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил.

Видео дня

В частности, выполнено около 170 огневых задач.

"Рашистское войско сократилось на 32 оккупанта, 4 зенитных и артиллерийских установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах", - отметил спикер командования.

Он добавил, что в акватории Черного моря выполняют задачи 7 вражеских кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.

"Носителей крылатых ракет на дежурстве не зафиксировано. Но угроза применения ракет, в том числе с моря – остается. Угроза дроновых атак также вполне вероятна", - уточнил Назаров.

Успехи ВСУ на фронте: что известно

Украинские защитники за 3 ноября уничтожили 840 российских оккупантов. Общие боевые потери России на войне в Украине с 24 февраля составили около 74 тысяч 840 человек личного состава.

Силы обороны Украины продолжают наступление на юге. Так, в Херсонской области ВСУ ударили по скоплению российских захватчиков в Олешках.

Генштаб подтвердил потери россиян в Голой Пристани, Энергодаре и Мелитополе.