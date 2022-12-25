Образ противника не нужно размывать, отметил Данилов.

Украинцам не стоит слишком часто называть российских захватчиков новыми терминами (неологизмами), поскольку это размывает образ противника.

Нужно писать "Россия", "россиянин", "русский" и сразу документировать для истории те преступления, которые были совершены, чтобы в украинский исторической памяти навсегда запечатлелось, какой именно народ несет ответственность за кровавую войну против нашего государства, и мерзость российского "братства" никогда не была забыта, написал секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, р*сня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать... Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами)... Тем более обидно такое сравнение для собак и ни в чем невиновных свиней, которые к тому же, как оказалось, намного опрятнее и чище, чем оккупанты", - отметил чиновник.

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Важные заявления Данилова насчет войны Украины с РФ - это надо знать

21 декабря стало известно, что Алексей Данилов назвал ближайшие три месяца решающими для всей войны Украины с Россией. По его словам, армия России продолжит наступать на фронте.

Ранее секретарь СНБО говорил, что война закончится победой нашего государства, но это произойдет не раньше весны-лета.

Стоит отметить, что на украинской земле уже ликвидировали около 102 тыс. 050 противников.

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