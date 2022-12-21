Украина готовится к вражескому наступлению, потому что владеет информацией и реагирует на нее, отметил секретарь СНБО.

Российская армия продолжит наступать на фронте несмотря на то, что это содержит негативные последствия для них. Ближайшие три месяца будут решающими для фронта и всей войны.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, рашисты "поставили все на кон".

"Россия не способна одержать победу в открытом бою. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной. И мы готовимся очень активно к ближайшим трем месяцам, которые могут быть решающими в этом моменте. Они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон", – сказал Данилов.

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Украина готовится к вражескому наступлению, потому что владеет информацией и реагирует на нее, отметил Данилов. Вооружение от союзников поможет ВСУ отразить наступление РФ.

"И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодня получаем", – добавил секретарь СНБО.

Война в Украине: что ожидать в ближайшем будущем

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. В то же время Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале рашисты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также солидарен с мнением о том, что Россия готовит большое количество солдат для наступления. По его мнению, рашисты попытаются штурмовать столицу Украины.

Глава МОУ Алексей Резников отмечал, что в феврале РФ пойдет снова в наступление.