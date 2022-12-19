По его словам, это реалистичный прогноз, но "праздник обязательно будет на нашей улице".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что война завершится победой Украины, но не раньше весны-лета.

"Я бы хотел, чтобы это (победа Украины - УНИАН) произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", - сказал Данилов в интервью "Украинской правде".

Кроме того, серкетар СНБО подчеркнул, что все захваченные территории должны быть освобождены. "Это будет наша территория, там будет наша власть", – сказал он.

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Впрочем, Данилов признался, что Донецк, Луганск и Крым – это достаточно тяжелые цели, хотя нет ничего невозможного.

"Должен быть ум, расчет и действие. Если у вас есть ум, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами. И главное – если на вашей стороне правда, а правда на нашей стороне", – пояснил он.

Когда закончится война в Украине: последние прогнозы

По мнению руководителя Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот прогноз, отмечал, что "мы не знаем, когда эта война закончится".

В последние недели все чаще раздаются сообщения о том, что РФ, вероятно, попытается вновь наступать на Украину с севера. В частности, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором заявил о возможном новом наступлении россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия может возобновить возможность идти в наступление уже в январе-феврале.

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