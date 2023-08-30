Россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли более трети вооружения малого и среднего радиуса действия, отметил эксперт.

РФ имеет серьезные проблемы с противовоздушной обороной - у страны есть большое количество зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-300, но ей не хватает вооружения среднего и малого радиуса действия.

Из-за этого для беспилотников воздушное пространство РФ - "как проходной двор", рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью УНИАН.

"Преимущественно, у них (у россиян - Ред.) сейчас большое количество комплексов большого радиуса действия - С-300 и С-400. Они закрыли, условно, какую-то часть. Однако, кроме этих комплексов, должны быть другие - малого и среднего радиуса действия, которые выполняют другие функции. А их не хватает", - отметил эксперт.

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Обозреватель добавил, что противник за время полномасштабной войны против Украины потерял более трети комплексов малого и среднего радиуса действия, в первую очередь, ЗРК "Панцирь С1" и ЗРК "Тор М-2", которые смог произвести за 30 лет.

"Кроме того, что они их потеряли, они должны их в зоне боевых действий чем-то заменять. Следовательно, в зоне боевых действий находится количество, которое обеспечивает оборону воздушного пространства, однако это не обеспечивает противовоздушную оборону в самой России достаточно эффективно. И поэтому много белых пятен, пробелов в их ПВО", - отметил Коваленко.

Обозреватель подчеркнул, что потери средств противовоздушной обороны Россия может покрыть, в частности, путем снятия с консервации устаревших советских образцов вооружения. "Просто взять, расконсервировать, и, если есть какие-то проблемы, то времени уйдет до полугода. А если мы говорим о модернизации, то это может длиться год и более. Поэтому для России это является большой проблемой", - пояснил эксперт.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 августа 2023 года, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ уже потеряла во время войны с нашим государством 500 средств ПВО.

Война в Украине - новости сегодня стоит знать

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля прошлого года, на российской территории уже не раз раздавались взрывы на важных объектах.

Россияне уже много раз жаловались на атаку дронами. В частности, сообщалось, что в ночь на 30 августа беспилотники атаковали ряд регионов России. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что в результате ночной атаки в Пскове на аэродроме ликвидированы четыре транспортных самолета Ил-76.

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