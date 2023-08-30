Воздушное пространство России для беспилотников - как проходной двор, - военный эксперт Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко оценил для УНИАН текущее состояние системы противовоздушной обороны РФ, и объяснил, почему воздушное пространство РФ стало проходным двором для беспилотников.

Александр, как бы вы сейчас оценили состояние российской ПВО?

Состояние ее неудовлетворительное, мы это видим. Они понесли существенные потери в современных комплексах малого и среднего радиуса действия. Это, в первую очередь, ЗРК "Тор М-2", ЗРК "Панцирь С-1". Фактически за полтора года полномасштабной войны в Украине они потеряли более трети всех ЗРК "Тор М-2", ЗРК "Панцирь С-1", которые они смогли сделать за тридцать лет. Помимо того, что они их потеряли, они должны их в зоне боевых действий чем-то заменять.

Следовательно, в зоне боевых действий находится количество, которое обеспечивает оборону воздушного пространства, однако это не обеспечивает противовоздушную оборону в самой России достаточно эффективно. И поэтому много белых пятен, пробелов в их ПВО.

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Потери, конечно, влияют на возможность уничтожения тех или иных объектов. Например, когда было уничтожено С-400, то мы видели, как это все снималось с дрона. Почему дрон снимает, как что-то уничтожает систему С-400, которую в России называют самой современной? Во-первых, система С-400 – это комплекс большого радиуса действия. Они не видят малогабаритные объекты, такие как дроны. Чтобы они не были уязвимыми от таких малых объектов, их прикрывают именно комплексами малого и среднего радиуса действия. И мы видим, что здесь С-400 не был прикрыт комплексами малого и среднего радиуса действия. Почему? Видимо, не хватило.

России показалось, что в Крыму С-400 ничего не угрожает, а тут прилетает дрон, снимает С-400, и в него прилетает ракета. Все это говорит не только о том, что у них есть серьезные проблемы – с дефицитом комплексов для формирования эшелонированной ПВО в зоне боевых действий, да и в самой России также. А еще – проблемы с техническими характеристиками, которые не совсем соответствуют действительности.

Как повлияет уничтожение комплекса С-400 в Крыму на защиту российских объектов на полуострове?

Всего в России где-то 500 пусковых установок С-400, поэтому это не является какой-то большой проблемой. Произвести новый комплекс - это проблема, особенно сейчас, во время санкций. Но снять какой-то с дежурства под Магаданом или Сыктывкаром и отправить на Крым, такой проблемы у них нет... То есть, он дефицитный для прикрытия воздушного пространства, но не дефицитный по количеству. Больше проблем с современными малого и среднего радиуса действия. Скажу так: уничтожение комплексов "Тор М-2" и "Панцирь С-1" более приятная новость по уменьшению их потенциала, чем С-400. С-400 – это, в первую очередь, репутационный удар, а основную проблему для них составляют комплексы малого и среднего радиуса действия.

Учитывая потери российской ПВО и прилеты беспилотников, можем говорить, что территория РФ от них не защищена?

Проблема воздушного пространства существовала еще во времена Советского Союза. Полностью территорию России даже во времена Советского Союза невозможно было полноценно закрыть комплексами ПВО. А сейчас тем более. Преимущественно, у них сейчас большое количество комплексов большого радиуса действия – С-300 и С-400. Они закрыли, условно, какую-то часть. Однако, кроме этих комплексов, должны быть другие - малого и среднего радиуса действия, которые выполняют другие функции. А их не хватает. Поэтому воздушное пространство России для малогабаритных объектов (беспилотников) – как проходной двор.

Может ли РФ импортировать ПВО из Китая?

Я не думаю, что Китай будет передавать эти комплексы России. На сегодня нет ни одного верификационного доказательства и фактажа, что Китай передает России вооружение или боеприпасы. Да, он передает электронику и микросхемы, да, он передает дроны гражданского или коммерческого назначения, но ведь не военного. Китай в этом вопросе очень осторожен. Я сомневаюсь, что они начнут передавать свои комплексы противовоздушной обороны России.

То есть, можем говорить, что покрыть потери в ПВО РФ довольно трудно?

Покрыть потери ПВО РФ может только либо вследствие собственного производства (а оно очень медленное), либо снятия с консервации советских образцов (но они устаревшие). И даже снятие с консервации – это не гаубицу снять, потратив меньше суток, привести к боеспособному состоянию и отправить в зону боевых действий. На комплекс ПВО, на его восстановление, уходит много времени. Например, чтобы поднять на дежурство отдельные образцы "Тунгуски", уходило шесть месяцев, БУК - примерно те же сроки. Это зависит от состояния. Просто взять, расконсервировать, и, если есть какие-то проблемы, то времени уйдет до полугода. А если мы говорим о модернизации, то это может длиться год и более. Поэтому для России это является большой проблемой.

Ярослав Конощук