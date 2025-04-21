Украинским защитникам удалось сбить 42 ударных БпЛА.

В ночь на 21 апреля 2025 года, после "пасхального перемирия", российские захватчики атаковали Украину тремя ракетами и 96-ю дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также россияне атаковали Украину 96-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

"Пасхальное перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие в войне против Украины - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако по состоянию на вечер 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток российская армия более чем две тысячи раз нарушала прекращение огня.

В ночь на 21 апреля Воздушные силы сообщили о движении вражеских "ударных дронов" и работе ПВО в нескольких областях. В частности, серия взрывов прогремела Черкассах, Херсоне, Николаеве и Одесской области.

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