В Донецкой области оккупанты активно прокладывают маршруты для своей техники.

Россияне используют "пасхальное перемирие" для того, чтобы обустраивать маршруты для прохода своей тяжелой техники в Донецкой области. Об этом сообщили в 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.

Отмечается, что в Донецкой области оккупанты активно прокладывают маршруты для своей техники, пока действует "пасхальное перемирие". В 66-й ОМБр напомнили, что 9 апреля украинские бойцы уничтожили комплекс КРВД (установка для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа). Из-за этого был перекрыт проезд через реку Черный Жеребец в Донецкой области.

"Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти солдат и специализированную машину. Аэроразведка 66 бригады продолжает пристально следить за оккупантами!", - говорится в сообщении.

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Кроме того, защитники заметили активизацию штурмовых действий российской пехоты на позицию одного из батальонов бригады в Донецкой области.

"Пасхальное перемирие" - другие новости

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на "пасхальное перемирие". По его словам, в настоящее время на некоторых участках фронта может стало немного тише, но на некоторых - ничего не изменилось.

Кроме того, сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий рассказал, что действительно происходит на фронте во время "пасхального перемирия". Он отметил, что украинские военные на фронте не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

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