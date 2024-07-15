Очень горячо в эти сутки также на Харьковском, Торецком, Кураховском направлениях.

Оккупанты не уменьшают натиск на Покровском направлении: за сегодня здесь зафиксировано уже более полутора десятков штурмов россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 16.00.

"На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже шестнадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 13 атак противника, три атаки - еще продолжаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе информируют, что всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений.

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"Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако, Силы обороны Украины делают все возможное для недопущения осуществления планов врага, и для уничтожения его личного состава и техники", - говорится в сообщении.

По данным штаба, очень горячо в эти сутки также на Харьковском, Торецком, Кураховском направлениях.

"На Харьковском направлении российские оккупанты десять раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжается шесть боевых столкновений вблизи Волчанска. Ситуация под контролем наших войск", - говорится в сводке.

Девять атак враг провел на Торецком направлении. Сосредоточение его усилий отмечается в районах Северного и Нью Йорка. Украинские воины отбили четыре атаки противника, еще пять боевых столкновений продолжаются. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк, враг сбросил 12 КАБов и применил неуправляемые авиационные ракеты.

"Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражено десять атак оккупационной армии", - сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают держать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия при поддержке авиации осуществила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

Также враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское украинские защитники сейчас отражают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачными. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмов позиций нашего войска вблизи Часового Яра и Григорьевки. Две атаки до сих пор продолжаются. Врагом осуществлены удары штурмовой авиацией по Часовому Яру.

На Времовском направлении украинскими воинами отражено четыре вражеских атаки неподалеку Константиновки, Водяного и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, независимая мониторинговая группа DeepState сегодня информировала, что российские оккупанты имеют некоторые успехи на восточном фронте. В частности, подтверждено продвижение оккупантов вблизи четырех населенных пунктов: в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Перед тем Генштаб информировал, что россияне усилили штурмы на Покровском направлении.

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