Оккупанты продвинулись на Донбассе, - DeepState

Эксперты подтвердили успехи захватчиков вблизи нескольких населенных пунктов.

Российские оккупанты имеют некоторые успехи на фронте, в частности на Донбассе.

Как сообщает независимая мониторинговая группа DeepState, подтверждено продвижение оккупантов вблизи четырех населенных пунктов.

"Враг продвинулся в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки", - пишет DeepState. Видео дня

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Как сообщал УНИАН, ранее проект DeepState распространил информацию, что российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.

Зато украинский Генштаб заявил, что российские захватчики мощнее всего идут в штурм на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

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