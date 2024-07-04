Россия пытается прорваться под Покровском, но там ситуация уникальная, - Bild

Россияне практически не применяют бронетехнику на этом направлении, ведь она у них заканчивается.

Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области.

Как сообщает Bild со ссылкой на пресс-офицера 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасию Блищик, российские войска ведут наступление в районе города Покровск. ВС РФ преимущественно полагаются на атаки пехоты при поддержке беспилотников.

"Тот факт, что мы уже месяц не видим на поле боя бронетехники, по меньшей мере уникальный, поскольку у них (россиян - УНИАН) закончилось это оружие", - сообщила Блищик. Видео дня

По ее словам, украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российской техникой, поэтому сейчас ВС РФ пытается прорвать оборону с помощью пехотных подразделений. Информацию о наступлении россиян под Покровском подтверждает также Генштаб ВСУ.

"Горячие" точки фронта - последние новости

Как писал УНИАН, Россия усилила атаки на Торецк. По данным аналитиков ISW, россияне начали штурмовать город, чтобы выйти на выгодную точку для атак на двух направлениях.

"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта", - говорится в отчете.

Также военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады рассказал, что оккупанты целенаправленно разрушают Торецк, ежедневно засыпая город десятками КАБов.

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