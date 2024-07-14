В частности, Силам обороны Украины удалось отбить 40 российских штурмов на этом направлении.

Российские захватчики за прошедшие сутки больше всего шли в штурм на Покровском направлении.

"За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений", - говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Так, по уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 71 авиаудар с использованием 122 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг совершил более 4500 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня.

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"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника, а также поразили четыре артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС и один ЗРГК "Панцирь-С1", - говорится в сводке.

При этом, на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Также, на Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки

Вместе с тем, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздоловки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

К тому же, на Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки и Андреевки.

На Торецком направлении противник совершил 13 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

В то же время, на Покровском направлении украинские защитники отбили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

Также, на Времовском направлении россиянесовершили 18 штурмов наших позиций неподалеку Урожайного, Водяного, Макарова, Большой Новоселки и Константиновки.

По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций. Две атаки россиян успеха не имели в районах Малой Токмачки и Казачьих Лагерей.

Война в Украине - обстановка на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее проект DeepState распространил информацию, что российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.

За прошедшие сутки, 13 июля, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1320 российских солдат на фронте. Общие потери России в войне против Украины выросли до 559 090 человек.

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