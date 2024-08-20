Все больше женщин заменяют мужчин, мобилизованных в армию, но их не хватает.

Тысячи украинских женщин занимают рабочие места, считавшиеся мужскими, по мере проведения мобилизации. Мужчины вынуждены защищать страну от полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Издание The New York Times пишет, что женщины становятся водителями грузовиков и автобусов, сварщиками на металлургических заводах, работниками складов или шахт. Тысячи женщин также добровольно пошли в армию.

Таким образом, эти женщины меняют традиционно мужскую рабочую силу Украины, которая долгое время была отмечена предрассудками, унаследованными от СССР.

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"Существовало представление о женщинах как о работниках второго сорта и менее надежных", - говорит Хлеб Вышлинский, исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии.

По его словам, украинские женщины долгое время не допускались к определенным видам работ не только из-за физических требований, но и потому, что такие роли считались слишком сложными для них. Но женщин будет недостаточно, чтобы заменить всех ушедших мужчин, считают экономисты. Недавний опрос показал, что три четверти украинских работодателей испытывают нехватку рабочей силы.

По данным Всемирного банка, до войны работали 47% украинских женщин. С тех пор Украину покинули около 1,5 миллиона работниц, что составляет около 13% от общего числа, говорит Вышлинский.

Феномен пополнения трудовых ресурсов женщинами особенно заметен в горнодобывающей промышленности. После вторжения России в 2022 году украинское правительство приостановило действие закона, запрещавшего женщинам работать под землей и во "вредных или опасных" условиях.

Компании пытаются привлечь больше женщин на рынок труда с помощью программ обучения. Покровская шахта начала программу в начале этого года, которая уже позволила 32 женщинам работать под землей. Шведская некоммерческая организация Reskilling Ukraine предложила ускоренные курсы обучения для женщин, желающих стать водителями грузовиков. В этом году заявки подали более 1000 женщин, но у организации есть средства, чтобы обучить только 350, говорит Александра Панасюк, координатор программы.

"Многие женщины хотели стать водителями, но долгое время общество не позволяло им этого делать", - говорит Панасюк. "Сейчас ситуация меняется".

Рынок труда в Украине - главные новости

Издание The Washington Post писало, что предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. Благодаря этому украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками.

24 июля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что пилотный проект обучения женщин-водителей создаст новые рабочие места и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявила, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, Украине нужно 4,5 миллиона работников дополнительно.

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