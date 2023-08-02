Украинская армия на данный момент отказалась от американских методов ведения боя и вернулась к тактике, которую она знает лучше всего.

Первые несколько недель долгожданного контрнаступления Украины не пошли на пользу украинским войскам, которые были обучены и вооружены США и их союзниками. Проблемой стали плотные российские минные поля вместе с постоянным огнем артиллерии и боевых вертолетов.

По словам официальных лиц США и независимых аналитиков, теперь украинские бригады, обученные на Западе, пытаются изменить ситуацию. Украинские военачальники изменили тактику, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем. На юге страны происходит наращивание войск, при этом вторая волна обученных на Западе сил проводит в основном мелкомасштабные атаки, чтобы пробить позиции россиян.

Но первые результаты были неоднозначными. Хотя украинские войска отвоевали несколько сел, им еще предстоит добиться таких же масштабных успехов, как в Херсоне и Харькове прошлой осенью. Сложная подготовка к западным маневрам дала украинцам слабое преимущество перед обстрелами российской артиллерии.

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Решение Украины изменить тактику является четким сигналом о том, что надежды НАТО на крупные успехи украинских формирований, вооруженных новым оружием, не оправдались на данный момент. Это поднимает вопросы о качестве обучения украинцев на Западе, и о том, успешно ли оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов, в том числе почти на 44 миллиарда долларов, предоставленное администрацией Байдена.

"Само контрнаступление не провалилось; это затянется на несколько месяцев до осени", - цитирует старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана издание The New York Times. "Возможно, проблема заключалась в предположении, что за несколько месяцев обучения украинские подразделения начнут вести боевые действия, более похожие на американские войска, возглавив атаку на хорошо подготовленную российскую оборону вместо того, чтобы помогать украинцам лучше воевать, как они умеют".

Президент России Владимир Путин дал понять, что его стратегия состоит в том, чтобы измотать Украину и ее союзников, и выиграть войну. Американские официальные лица обеспокоены тем, что возвращение Украины к старой тактике чревато тем, что она лишится драгоценных боеприпасов, что может сыграть на руку Путину и поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

Должностные лица администрации Байдена надеялись, что девять обученных на Западе бригад общей численностью около 36 тысяч человек покажут, что американский способ ведения войны превосходит российский. В то время как у русских жестко централизованная структура командования, американцы научили украинцев давать старшим рядовым солдатам возможность быстро принимать решения на поле боя и применять общевойсковую тактику — синхронизированные атаки пехоты, танков и артиллерии.

Западные чиновники отстаивали этот подход как более эффективный, чем дорогостоящая стратегия истощения российских войск, которая угрожает истощением запасов боеприпасов в Украине.

Большая часть учений включала в себя обучение украинских военнослужащих тому, как переходить в наступление, а не оставаться в обороне. В течение многих лет украинские войска отрабатывали оборонительную тактику, когда поддерживаемые Россией сепаратисты начали атаки на востоке Украины. Когда в прошлом году Москва начала полномасштабное вторжение, украинские войска начали свои оборонительные операции, лишив Россию ожидаемой быстрой победы.

Попытки вернуть себе территорию "требуют, чтобы они воевали по-разному", заявил в прошлом месяце Колин Х. Каль, который недавно ушел с поста высокопоставленного политического чиновника Пентагона. Но бригады, обученные на Западе, прошли всего от четырех до шести недель общевойсковой подготовки, и в начале июня подразделения допустили несколько ошибок в начале контрнаступления, которые отбросили их назад.

Некоторые подразделения не прошли по расчищенным путям и наткнулись на мины. Когда подразделение откладывало ночную атаку, сопутствующий артиллерийский обстрел для прикрытия его продвижения продолжался, как и планировалось, что предупреждало россиян об атаке.

По данным официальных лиц США и Европы, за первые две недели контрнаступления до 20% вооружений, отправленных Украиной на поле боя, были повреждены или уничтожены. Среди жертв были некоторые грозные западные боевые машины — танки и бронетранспортеры, — на которые рассчитывали украинцы, чтобы дать отпор россиянам.

"Им был дан сложный приказ", — сказал Роб Ли, российский военный специалист Института исследований внешней политики в Филадельфии и бывший офицер морской пехоты США. "У них было мало времени, чтобы потренироваться на новой технике и отработать сплоченность подразделений, а потом они попали в одну из самых сложных боевых ситуаций. Они оказались в невероятно тяжелом положении".

По мнению некоторых военных экспертов, Украина вполне может вернуться к американскому способу ведения войны, если прорвет окопавшуюся российскую оборону. Но атаковать сложнее, чем обороняться, как Россия продемонстрировала в прошлом году, отказавшись от своих первоначальных планов наступления на Киев.

"Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой тактики", — сказал в интервью Филип М. Бридлав, генерал ВВС в отставке. "Если бы им удалось пройти через первую, вторую или третью линию обороны, я думаю, вы бы увидели определение общевойскового".

На прошлой неделе Украина значительно активизировала свое контрнаступление двумя ударами на юге, очевидно нацеленными на города в Запорожской области: Мелитополь у Азовского моря и Бердянск на востоке на Азовском побережье. В обоих случаях украинцы продвинулись всего на несколько километров, а впереди еще десятки. Но аналитики задаются вопросом, создаст ли эта вторая волна, опирающаяся на атаки более мелких подразделений, достаточную боевую мощь и импульс, чтобы позволить украинским войскам прорвать российскую оборону.

Джан Лука Каповин и Александр Стронел, аналитики британской разведывательной компании Janes, заявили, что стратегия атаки небольшими подразделениями "крайне вероятно приведет к массовым жертвам, потере оборудования и минимальным территориальным приобретениям" для Украины.

Однако официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда украинцы расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Один из западных чиновников указал, что россияне перегружены и все еще испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы", — заявил генерал Бридлав. "И мы начинаем видеть, как русские отступают".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

30 июля первый заместитель главы минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что за неделю Силы обороны уничтожили около 3 740 оккупантов и 494 единицы разной техники россиян.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что за неделю на Бахмутском направлении освобождено 2 квадратных километра, а на юге более 12 квадратных километров. Всего украинская армия деоккупировала более чем 204 квадратных километра.

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