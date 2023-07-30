Потери врага раскрыл генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю с 24 по 30 июля Силами обороны Украины уничтожено около 3 тысяч 740 военных личного состава армии российских оккупантов.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Telegram. Также уничтожено 494 единицы вооружения и военной техники захватчиков.

Речь идет о 54 танках, 73 боевых бронированных машинах, 137 артиллерийских системах, 1 реактивной системе залпового огня, 8 установках противовоздушной обороны, 103 единицах автотехники и 15 единицах спецтехники.

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"Кроме этого нашими защитниками сбито 1 вертолет, 49 вражеских ракет и 53 БпЛА", - отметил Павлюк.

Утром Генштаб уточнил текущие потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 июля 2023 года ориентировочно составили 245 тысяч 700 ликвидированных человек, в том числе 480 человек за минувшие сутки.

Сегодня, 30 июля, заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили 44 российских захватчиков на Бахмутском направлении и 35 - на Лимано-Купянском.

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