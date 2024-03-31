По ее словам, не каждая система ПВО может преодолеть такой вид вооружения.

Российские оккупанты все чаще атакуют Украину, в частности Юг, баллистическими ракетами, поскольку других побед они не могут получить. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

По ее словам, целей, которые россиянам поставили до так называемых выборов, они не получили, а им крайне необходимы хоть какие-то "победы", особенно на фоне дополнительной мобилизации и "единения вокруг царя".

"Именно поэтому они сейчас взялись за разрушение объектов энергетики, потому что это расшатывает ситуацию внутреннюю в стране. А если проанализировать те цели, которые они выбирали для баллистического вооружения, это, как правило, в южном регионе центр города, рекреационная зона, все то, что больно ударяет по населению и настраивает против своих Сил обороны", - объяснила Гуменюк.

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Она также подчеркнула, что баллистические ракеты очень сложно сбивать из-за их скорости и траектории полета, о чем неоднократно отмечалось.

Гуменюк отметила, что не каждая система ПВО способна преодолеть такой вид вооружения.

"Поэтому мы каждый раз предупреждаем о баллистике и переходить в укрытие надо очень оперативно, потому что нахождение географически южных регионов слишком близко к позиции, с которых в Крыму стартует такое вооружение", - отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Обстрелы оккупантов: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Гуменюк заявила, что российские оккупанты изыскивают способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу украинских систем противовоздушной обороны.

Известно, что в ночь на 29 марта враг нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Захватчики сознательно пытались нанести удары по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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