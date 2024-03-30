Страна-террористка фактически подтвердила точечный террор Киева гиперзвуковым оружием.

Россия публично признала, что на этой неделе атаковали территории Украины гиперзвуковым оружие "Циркон". Как известно, запас ракет повышенной дальности враг собрал во временно оккупированном Крыму.

Ранее аналитики подозревали, что Россия использовала данные боеголовки в рамках массированного удара по Киеву и другим регионам 25 марта. Сегодня вражеское Минобороны сделало "каминг-аут", признав преступление.

Там похвастались, что применили "Циркон" по Украине в период с 23 по 30 марта. Традиционно, свои удары Россия назвала эффективными.

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"Нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - говорится в еженедельной сводке врага.

Также в своем сообщении Россия нафантазировала, что ударила по центру принятия решений вооруженных сил и СБУ, а также по другим критически важным для украинского ВПК объектам. "Арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики", - пересчитал цели своего террора агрессор.

Россия ударила по Украине "Цирконом" - что говорят аналитики

Отметим, Вооруженные силы Украины официально не сообщали, что на этой неделе по нашему небу летали вражеские "Цирконы". Однако факт того, что Россия действительно держит эти ракеты во временно оккупированном Крыму, подтверждала 27 марта Наталья Гуменюк.

В то же время аналитики подозревают, что 25 марта Россия нанесла по нашим территориям удар своей новейшей ракетой ЗМ22 "Циркон". Ранее о ее применении также говорили 7 февраля.

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