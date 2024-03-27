В Крыму российские захватчики время от времени осуществляют маневрирование, в частности береговыми или оперативно-тактическими ракетными комплексами.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты изыскивают способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, по сети распространяется ее заявление о том, что якобы Россия готовит масштабный ракетный удар, о накоплении "Цирконов" в Крыму, действительно ли это так, и какова ситуация по состоянию на утро.

"Собственно, создан определенный ажиотаж с помощью средств массовой информации. На самом деле, разговор был о том, что враг может наносить такие удары, и это надо учитывать. Практику мы уже видели", - отметила она.

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Гуменюк отметила, что "удар по Киеву баллистикой из Крыма" - это означает, что враг изыскивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем противовоздушной обороны.

"Мы говорим о том, что осознаем, какие виды вооружения враг готов применить, что он не останавливается в модернизации своего вооружения, что он пытается найти способы давления на население Украины фактически на всей ее территории, не только на прифронтовых", - пояснила пресс-секретарь.

Также на вопрос о том, отмечается ли сейчас какое-то движение на территории временно оккупированного Крыма, передвижение баллистических комплексов или вывод флота, Гуменюк отметила, что "с флотом у них все несколько спокойнее".

"Они находятся в пунктах базирования и в акваторию на открытые морские просторы, в акваторию Черного и Азовского морей, не выходят в последнее время, опасаясь тех угроз, которые для них становятся все более реальными", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что маневрирование другими средствами вооружения, в частности береговыми или оперативно-тактическими ракетными комплексами враг время от времени осуществляет.

"Мы отслеживаем эту ситуацию. В соответствии с этим и происходит предупреждение об опасности применения баллистического вооружения", - добавила Гуменюк и отметила, что есть понимание того, что оккупанты будут искать и другие средства точечных ракетных ударов.

Россия накопила в Крыму ракеты "Циркон" - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Гуменюк отметила, что Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму. "Мы понимаем, что для врага приоритетным остается способ террористического давления", - сказала она.

Гуменюк отметила, что обычно угроза баллистического вооружения с юга распространяется на южные и юго-восточные регионы, однако применение оккупантами ракет типа "Циркон" меняет это.

"Опыт этой поры показал, что использование таких ракет как "Циркон" с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет провозглашаться в Киевскую область, в северные регионы. Должны понимать, что несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитари хабе типа Крым. И он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу", - отметила пресс-секретарь.

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