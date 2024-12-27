По словам командующего, США помогают усиливать защиту такой инфраструктуры нашего государства.

Критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, примерно 500 из которых являются мобильными. После получения технической помощи все огневые группы Нацгвардии станут мобильными. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас более 900 огневых групп, из них около 500 - мобильных огневых, остальные - стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность", - отметил он.

Пивненко добавил, что США помогают усиливать защиту критической инфраструктуры.

Видео дня

"Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "шахедов", - подчеркнул командующий Нацгвардии.

По его словам, огневые группы Нацгвардии привлечены для эффективной работы систем ПВО, а управляют ими Воздушные силы ВСУ.

"Мы работаем над их оснащением и подготовкой. У группы есть планшеты, на которых видно, что и где летит. Бывают разные погодные условия, разная высота пролета "шахедов", поэтому и эффективность разная. Но уровень работы этих групп растет, соответственно, растет уровень защиты нашей инфраструктуры", - заверил Пивненко.

Защита украинского неба - последние новости

В то же время президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, сколько самолетов нужно Украине, чтобы защитить небо от России. По его словам, для этого Украине необходимо не менее 200 самолетов.

Также в начале декабря стало известно, что Германия срочно предоставит Украине еще одну систему IRIS-T для защиты неба от РФ. Это будет уже шестая система IRIS-T, которую получат Силы обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: