Резолюция подчеркивает недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение украинских АЭС.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на внеочередном заседании, инициированном Украиной, 22 голосами принял украинский проект резолюции об угрозах, которые создают атаки на энергетическую инфраструктуру, имеющую критическое значение для безопасности украинских атомных электростанций. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Резолюция подчеркивает недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение украинских АЭС. Такие атаки признаются прямой угрозой для ядерной безопасности.

Документ отмечает, что эти атаки нарушают четвертый из семи неотъемлемых принципов ядерной безопасности, определенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который требует надежного внешнего энергоснабжения для всех ядерных объектов.

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Резолюция призывает МАГАТЭ продолжать осуществление оценки рисков и масштабов повреждений энергетической инфраструктуры Украины, включая электрические подстанции, которые обеспечивают работу АЭС.

Документ поощряет государства-члены МАГАТЭ оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку для укрепления технической помощи Украине.

"Принятие резолюции является важным сигналом о поддержке Украины в противостоянии ядерному терроризму и защите принципов безопасного использования атомной энергии. Мировое сообщество должно усилить давление на Россию из-за ее умышленных попыток создать радиационную катастрофу на континенте", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Выдающейся является поддержка резолюции членами Совета управляющих МАГАТЭ, которые склонны воздерживаться при голосовании за украинские резолюции. Бразилия, Гана, Колумбия, Южно-Африканская Республика. Украина благодарна этим странам, которые своими голосами подтвердили ответственное отношение к глобальной ядерной безопасности и мирному развитию ядерной энергетики, отметили в Минэнерго.