Сейчас РФ теряет в полтора раза больше бойцов, чем способна мобилизовать, отметил военный.

Россия пытается не только мобилизовать россиян и заставлять их подписывать контракт, она также ищет наемников для участия в боевых действиях в разных странах, в том числе и в КНДР. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Как говорят, они выполняют свой план по набору 30 тысяч человек в месяц. А сколько "минусуем" - вы видите. У нас очень редко бывают дни, когда меньше чем полторы тысячи россиян в сутки (РФ теряет - УНИАН). Поэтому 45-48 тысяч в месяц у них выбывает. То есть у них выбывает быстрее, чем набирают новых. И уже сейчас под Покровск они перебрасывают подкрепление из Курахово... Людей не хватает, они ищут их по всему миру", - сказал Сазонов.

В то же время он отметил, что скептически относится к заявлениям западной прессы относительно возможной переброски дополнительных сил КНДР на помощь России.

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"Не очень доверяю западным СМИ в этих вопросах. Я убежден, что никто из штаба северокорейского диктатора не сбрасывает им информацию. Нет у них источников, и поэтому не знают журналисты - возможно, отправят, а, возможно, нет", - добавил Сазонов.

Он также прокомментировал новое соглашение о сотрудничестве между РФ и Ираном и оценил возможность ввода иранских войск в помощь РФ.

"Вряд ли Иран примет участие личным составом в этой войне. Ведь у Ирана своих рисков очень много и им сейчас надо заботиться о собственной безопасности. Возможно, их режим в стране будут в ближайшее время шатать", - отметил Сазонов.

Войска КНДР в Украине: что известно

Накануне журналисты The New York Times сообщили, что КНДР готовится отправить дополнительную партию личного состава на помощь РФ. Журналисты отмечают, что это может произойти в течение ближайших двух месяцев.

Тем временем журналисты The Wall Street Journal узнали детали взятия в плен первого северокорейского солдата. Они отмечают опасность этой операции, поскольку раненый боец КНДР хотел подорвать себя гранатой.

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