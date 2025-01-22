Они являются легкой мишенью для украинских беспилотников.

Появление российских штурмовых групп, которые состоят из солдат на костылях, свидетельствует о том, что Москва тратит человеческие ресурсы быстрее, чем восстанавливает.

Как пишет в своей колонке для Forbes журналист Дэвид Экс, командование 20-й общевойсковой армии ВС РФ сформировало и отправило в бой штурмовые группы, состоящие из пеших раненых. Недавно в сети опубликовали видео с дрона, который зафиксировал российских штурмовиков у Покровска.

Большинство из них шли атаковать позиции Вооруженных сил Украины на костылях, поэтому операторы беспилотных летательных аппаратов довольно быстро ликвидировали их. Кроме того, российский оккупант снял на телефон, как к подобному штурму готовятся другие раненые солдаты армии РФ:

Видео дня

"То, что сначала могло показаться аномалией - причудливой потерей жизней, возможно, по приказу одного жестокого российского командира - теперь выглядит более системным".

Обозреватель отмечает, что распространение "костыльных батальонов" по крайней мере на одном из фронтов войны свидетельствует об огромной численности российских войск на поле боя. По его данным, речь идет об около 600 тысяч солдат, однако не все они действительно могут воевать.

Экс подчеркнул, что российские потери в технике и расширение украинского беспилотного корпуса заставляют командование РФ беречь "немногочисленные уцелевшие современные танки и боевые машины", отправляя в атаки пехоту. Кроме того, рассредоточенные солдаты являются более трудными целями для украинских дронов.

"Ежедневные потери россиян резко возросли, поскольку российская доктрина стала отдавать предпочтение пехоте, а не технике. Атакуя пехотой, а не транспортными средствами, Россия использует свое преимущество - большое количество живой силы - но рискует растратить его ради относительно скромных территориальных достижений".

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл потери армии РФ в 2024 году. По его словам, захватчики потеряли больше солдат, чем за предыдущие два года.

Согласно данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте около 822 тысяч 30 своих военнослужащих.

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