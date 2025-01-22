Издание составило картину того, как северокорейцы действуют на поле боя.

Северная Корея "в течение следующих двух месяцев" отправит новую группу военнослужащих на войну против Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Издание составило картину того, как северокорейцы действуют на поле боя в Курской области России, где продолжается операция Сил обороны Украины. Для этого журналисты пообщались с участвующими в прямых боях с солдатами КНДР украинскими военнослужащими и командирами, а также военными аналитиками и четырьмя представителями Пентагона.

"Северокорейским солдатам отведены собственные участки земли для атаки. В отличие от россиян, они продвигаются вперед практически без поддержки бронетехники. Когда они атакуют, они не останавливаются, чтобы перегруппироваться или отступить, как это часто делают русские, когда начинают нести большие потери. Вместо этого они движутся под сильным огнем по полям, усеянным минами, и отправляют волну из 40 или более солдат", - говорится в публикации.

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Также указывается, что, когда северокорейцы захватывают позицию, они не пытаются там закрепиться, оставляя эту задачу российским подкреплениям. Сами же они отступают и готовятся к новому нападению.

По словам украинских военных и американских официальных лиц, северокорейцы по сути действуют как отдельная боевая сила, отличающаяся языком, подготовкой и военной культурой.

"Отчасти это две разные армии, которые никогда не тренировались и не действовали вместе", - заявила экс-помощница секретаря Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста А. Уолландер.

По ее словам, северокорейцы представляют собой войска специального назначения, обученные для точечных ударов, хотя россияне в основном использовали их в качестве пехотинцев.

Как отметил украинский командир Андрей, солдаты КНДР несут много потерь, но продолжают отправлять в атаки новые подразделения:

"Просто вперед, вперед… Это мотивация, приказы и строгая дисциплина… Такое ощущение, что они специально приехали сюда умирать, и они сами это знают".

Он добавил, что недооценивать северокорейцев нельзя. По его словам, до этого у них не было боевого опыта, но "теперь они его приобретают и становятся очень сильными".

"Тактика "ударной бригады", когда солдаты продвигаются вперед, не беспокоясь о хаосе, который их ждет, широко используется в северокорейской военной подготовке и пропаганде. По словам южнокорейских разведчиков, эта стратегия, перенятая со времен Корейской войны, привела к многочисленным жертвам… Но КНДР будет считать эти потери необходимой платой за повышение квалификации в современной войне", - говорится в публикации.

Солдаты КНДР участвуют в войне против Украины - актуальное

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что весь северокорейский контингент численностью около 12 000 человек, который воюет против украинских сил в Курской области, может быть уничтожен за три ближайших месяца.

До этого сообщалось, что треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены.

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