Кроме того, от российского диктатора могут скрывать данные об истинном влиянии санкций на экономику РФ.

США считают, что президента России Владимира Путина "дезинформируют" о том, насколько плохо работают российские военные в Украине и о влиянии санкций на экономику России.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду", – сказал американский чиновник.

Источник канала отметил, что оценка базируется на рассекреченных выводах американской разведки.

По его словам, у США есть информация, которая свидетельствует о том, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к расколу между ним и высшими чинами Минобороны РФ.

"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и... (Министерством обороны РФ) существует стойкое напряжение, что вытекает из недоверия Путина к руководству Министерства обороны", - сказал американский чиновник.

Чиновник отметил, что Путин действительно не знал, что Минобороны "использует и теряет срочников в Украине, что демонстрирует явный сбой в поступлении точной информации к российскому президенту".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: