В офисе президента отмечают, что это "логистический вопрос".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что пока невозможно сказать, когда именно может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, на каком этапе находится подготовка к встрече президентов Украины и России.

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем. И предложения, которые мы предоставили российской стороне, - они говорят о том, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет - это вопрос уже такой, логистический, скорее. Потому что россиянам надо посмотреть наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них", - отметил Подоляк.

Он добавил, что сейчас продолжается постоянная работа в онлайн-формате рабочих подгрупп, которые объясняют и уточняют позиции.

"Поэтому мы считаем, что пакет документов готов. Ключевое в пакете-это договор о безопасности гарантии, которые решают вопросы войны и мира. И где уже заявленные страны есть, с которыми Ермак проводит все консультации. То вероятно мы можем выходить на понимание, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно - сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистический", - подытожил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 29 марта председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговорные делегации Украины и России имеют достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По словам Арахамии, такое предложение уже прислали РФ и ждут ответа.

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