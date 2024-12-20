Кроме того, враг захватил еще один населенный пункт.

Российские оккупанты захватили Константинопольское. Об этом сообщил проект DeepState.

Кроме того, по данным проекта, российские оккупанты продвинулись возле Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленевке.

Война в Украине: новости

Ранее стало известно, что оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка", из которого успели выйти не все украинские военные.

Видео дня

В настоящее время россияне перегруппировываются на оккупированном участке, а также активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка". Враг постоянно проводит штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую враг также недавно занял.

Кроме того, 19 декабря стало известно, что Силы обороны оставили Курахово Донецкой области. Как сообщил аналитик издания BILD Юлиан Рёпке, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за недостатка живой силы. "В очередной раз украинская армия была вынуждена покинуть город из-за нехватки живой силы. Сейчас россияне оккупировали Курахово, инфраструктура которого в основном не пострадала, а Украине придется бомбить тысячи потенциальных укрытий на расстоянии ...", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: