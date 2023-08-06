Под российский удар попало село Подолы в Купянском районе.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковщину. В результате очередного удара погибла женщина и был ранен мужчина.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на этот раз под российский удар попало село Подолы в Купянском районе.

"Погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказал глава ОВА.

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В результате удара также разрушен частный дом, а в хозяйственной постройке возник пожар.

Ранее сегодня россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300. О пострадавших не сообщалось.

Как писал УНИАН, вечером 5 августа Россия ударила управляемой авиабомбой по центру переливания крови в селе Кругляковка Купянского района. В результате чего в заведении произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли двое мужчин, а еще четверо - получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по Украине в общей сложности 20 ракетных ударов. Силам ПВО удалось перехватить 12 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, враг применил четыре ударных дрона типа Shahed - все были уничтожены.

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