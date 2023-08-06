В результате вражеского удара есть четверо пострадавших.

В результате вчерашнего удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, удар произошел около 20:20 5 августа. "Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар", - рассказал он.

По предварительным данным, погибли двое мужчин, еще четверо - получили ранения. Кроме того, по данным ОВА, за прошедшие сутки под российские обстрелы попали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

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Так, в результате обстрелов Купянска повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. В результате атаки получил осколочное ранение и был госпитализирован 55-летний гражданский.

Также в с. Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены частные дома, а в с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

В Волчанске Чугуевского района из-за обстрела были повреждены здания мясокомбината, а в с. Тимофеевка Богодуховского района - перепелиной фермы.

Синегубов также уточнил, что на Купянском направлении украинские военные надежно держат свои позиции. По его словам, за прошедшие сутки враг пытался вести штурмовые действия в районах Ольшаной и Синьковки, но под огнем ВСУ отступил с потерями.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 5 августа РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. В результате циничного вражеского удара есть погибшие и раненые.

На месте попадания возник пожар. Комментируя атаку, Зеленский назвал российские террористические войска зверями, "которые уничтожают то, что просто позволяет жить".

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