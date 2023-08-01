Разрушены два здания, сообщили в ГСЧС.

Появилось видео ликвидации жутких последствий удара России по Харькову в ночь на 1 августа. Ролик опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Напомним, в ночь на 1 августа в результате ночной атаки беспилотников были разрушены два здания, в одном из которых произошел пожар", - говорится в подписи к видео.

Удар РФ по Харькову 1 августа - видео

Удар РФ по Харькову 1 августа - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 августа россияне атаковали Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed.

По информации ГСЧС Украины, в Харькове зафиксировали три "прилета" на территории спорткомплекса в Шевченковском районе, и еще один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, российские войска ударили по Харькову пятью дронами Shahed.

Дроны-камикадзе Shahed - актуальное

Напомним, в новом отчете американского Института изучения войны отмечается, что глава Минобороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин во время визита в Иран на встрече с иранским министром обороны - бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, мог пытаться заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на своей территории.

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