Вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

В течение ночи штурмовая группа российских оккупантов пыталась добраться в район агрегатного завода Волчанска. Украинские защитники вовремя их обнаружили и уничтожили.

В ОТГ "Харьков" в Telegram сообщили, что в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Отмечается, что в районе населенного пункта Тихое противник наращивает систему РЭБ и усиливает передовые позиции расчетами АГС.

Отмечается, что на Харьковском направлении российские оккупанты осуществляли обстрелы позиций наших войск с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков вдоль линии боевого соприкосновения и территориальных общинах приграничья.

Видео дня

"В районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии РФ от выполнения боевых задач", - отмечают в ОТГ "Харьков".

В сообщении сказано, что вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и изменил позиции минометных расчетов.

Отмечается, что в районе Старицы перемещение личного состава противника носит единичный характер с целью эвакуации санитарных потерь и проведения логистического обеспечения.

По сообщению ОТГ "Харьков", Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 104 существа, из них безвозвратные - 38, санитарные - 66.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено 54 укрытия для личного состава, 3 места хранения боеприпасов, одно место хранения горюче-смазочных материалов, 3 стартовых площадки запуска БпЛА.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 сентября 2024 года - главные новости

31 августа по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений, из них на Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки, в районах Липцов и Волчанска.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1350 российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: