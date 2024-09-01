За минувшие сутки почти 200 боевых столкновений по всему фронту, а горячее всего - Покровское, Кураховское, Купянское, Краматорское направления.

Четверть боевых столкновений за минувшие сутки приходится на Покровское направление и горячее всего - возле трех населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений, из них на Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности.

"Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка - шесть, двадцать и десять соответственно", - сказано в сообщении.

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Также очень горячо на Кураховском направлении, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Украинская, Лесовки, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 13 штурмовых действий.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны оккупантов за сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново, Глушковки и Берестового.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клищеевки Часового Яра, но горячее всего было возле Калиновки, где произошло более 50 процентов от всех боестолкновений на направлении.

В сообщении отмечается, что на Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак захватчиков в районах девяти различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебово и Невского.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.

В Генштабе отмечают, что на Времовском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Звановки и Выемки. На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения неподалеку Роботино и еще два - в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки оккупантов. На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки, в районах Липцев и Волчанска.

В Генштабе отмечают, что продолжается операция в Курской области, где российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбардируют свои города и села.

Вчера, 31 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов десятью ракетами, 73 авиационных удара, задействовав 96 КАБов. Кроме этого, совершил почти 3900 обстрелов, 96 из них - из РСЗО.

За вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один - по складу боеприпасов оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 31 августа украинские военные ликвидировали 1350 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе составляют 616 300 человек. Также украинские защитники уничтожили за прошедшие сутки немало вражеской техники, в частности, 10 танков, 24 бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 36 БПЛА, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 14 единиц специальной техники.

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