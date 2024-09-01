Россияне будут равнять Покровск и его материально-техническое обеспечение с землей.

Город Покровск Донецкой области расположен на перекрестке важнейших железнодорожных путей снабжения Украины. Он образует костяк линии снабжения украинской обороны от Угледара до севера региона.

Об этом рассказал DW полковник Маркус Рейснер, офицер австрийской армии, военный историк, руководитель научно-исследовательского отдела Военной академии Терезиен в Вене. По его словам, быстрое продвижение оккупантов в этом районе стало возможным после взятия Авдеевки.

Авдеевка была крепостью, а с февраля эту функцию взял на себя Покровск. Однако сейчас россияне после прорыва двух линий обороны приближаются к этой последней, хотя и наиболее защищенной линии.

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Сложная военная ситуация вокруг города частично объясняется тем, что захватчикам не нужно брать под контроль сам город, чтобы повредить хаб. Достаточно подойти к его окрестностям, чтобы взять под контроль артиллерии пути снабжения.

Густав Грессель, берлинский военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR), не сомневается, что россияне будут равнять Покровск и его материально-техническое обеспечение с землей. Худшим возможным сценарием была бы полная оккупация Россией Донецкой области.

Однако Михаил Самусь, директор по международным делам Центра исследований армии, успокаивает, что ВСУ все равно могут заблокировать их наземные коридоры, даже если оккупанты выйдут на линию Покровска.

Курская операция - влияние на бои под Покровском

Как указывается, Киев задействовал в Курской операции немало военных, которые могли бы усилить оборону сложных участков фронта в Украине.

"К сожалению, прямого и большого влияния фактически на операции россиян на Донбассе Курская операция не имеет", - добавил Рейснер.

Кремль перебросил в Курскую область лишь часть опытных войск, которые ранее были дислоцированы на Донбассе. Однако Грессель убежден, что наступление на Курск еще не исчерпало свой потенциал.

"Да, Курск - это азартная игра. Это операция, которая связана со значительными военными рисками. Но проблема заключается в том, что если вы посмотрите на все другие варианты, они также содержат значительный политический риск", - указывает он, имея в виду выборы в США, дебаты о сокращении помощи от Германии и своевременные поставки оружия.

Самусь более спокойно анализирует Курскую операцию, отмечая, что в этом районе необходимо сформировать южный фланг, чтобы замедлить продвижение российских войск. Чем дальше будет продвигаться наступление ВСУ, тем больше Кремль будет вынужден выводить ресурсов из Украины и перемещать их в Курск.

"Они бросают на Покровск все имеющиеся силы для достижения определенного пропагандистского эффекта. Они хотят взять Покровск и изобразить это как победу года, а потом перегруппироваться и попытаться перебросить резервы в Курскую область", - пояснил он.

Война в Украине - последние новости

В ISW сегодня сообщили, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

Газета Financial Times писала, что стратегически важная оборона Покровска ослаблена требованиями вторжения в Курскую область РФ.

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