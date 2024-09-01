Также было уничтожено немало танков, артиллерии и беспилотников противника.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1350 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе составляют 616 300 человек. Также украинские защитники уничтожили немало вражеской техники, а именно:

танков - 8 592 (+10),

боевых бронированных машин - 16 760 (+24),

артиллерийских систем - 17 636 (+22),

РСЗВ - 1 176 (+0),

средства ПВО - 940 (+0),

самолетов - 368 (+0),

вертолетов - 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня -14 507 (+36),

крылатые ракеты - 2 557 (+0),

корабли /катера - 28 (+0),

подводные лодки - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 23 881 (+56),

специальная техника - 2 991 (+14).

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, военное командование РФ, скорее всего, перебросило в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления захватчиков на Покровском направлении. По информации Института изучения войны, 14 и 17 августа с Покровского направления на Курщину передислоцировали по крайней мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия (ЦВО), ЦВО).

Видео дня

В то же время издание The Telegraph спрогнозировало, что в сентябре Украина может потерять Покровск. Отмечается, что за последние три недели оккупанты продвинулись минимум на 8 километров в направлении города. Также РФ наступает вдоль железнодорожного пути, который обеспечивает прикрытие для ее пехоты.

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