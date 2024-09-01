За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1350 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе составляют 616 300 человек. Также украинские защитники уничтожили немало вражеской техники, а именно:
- танков - 8 592 (+10),
- боевых бронированных машин - 16 760 (+24),
- артиллерийских систем - 17 636 (+22),
- РСЗВ - 1 176 (+0),
- средства ПВО - 940 (+0),
- самолетов - 368 (+0),
- вертолетов - 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня -14 507 (+36),
- крылатые ракеты - 2 557 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 881 (+56),
- специальная техника - 2 991 (+14).
Война в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, военное командование РФ, скорее всего, перебросило в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления захватчиков на Покровском направлении. По информации Института изучения войны, 14 и 17 августа с Покровского направления на Курщину передислоцировали по крайней мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия (ЦВО), ЦВО).
В то же время издание The Telegraph спрогнозировало, что в сентябре Украина может потерять Покровск. Отмечается, что за последние три недели оккупанты продвинулись минимум на 8 километров в направлении города. Также РФ наступает вдоль железнодорожного пути, который обеспечивает прикрытие для ее пехоты.