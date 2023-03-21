Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению.

"Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях, как отмечается, противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов пяти населенных пунктов Харьковской области, двух – Луганской области, а также трех в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр.

"На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности Новополь Донецкой области; восемь населенных пунктов Запорожской области, а также Антоновка и город Херсон", – проинформировали в Генштабе.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупанты ввели чрезвычайное положение в Джанкое в Крыму. Вчера там раздавались взрывы. По данным разведки, там были уничтожены крылатые ракеты "Калибр", предназначенные для пусков с надводных кораблей.

Кроме того, взрывы раздавались во временно оккупированном Донецке. Там, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне потеряли БК и определенное количество оккупантов.

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