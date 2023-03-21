Враги в Донецке понесли потери, поделился Андрющенко.

В оккупированном россиянами Донецке уничтожен вражеский боекомплект.

Среди захватчиков есть жертвы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем канале в Telegram. "В Донецке снова не договорились об избрании папы (в Ватикане после избрания Папы Римского кардиналами из дымохода Сикстинской капеллы идет белый дым - Ред.). В процессе... принесли в жертву не только БК, но и определенное количество оккупантов. Хорошо", - поделился он.

В Донецке уже не раз раздавались взрывы. В частности, в конце февраля сообщалось, что в городе были "прилеты" в важные вражеские объекты.

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Бои на Донбассе - сегодня это стоит знать

Утром 21 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики сосредотачивают свои главные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях, отражено более 120 атак со стороны противника. Эпицентром боевых действий является город Бахмут Донецкой области.

Во время боев на Донбассе враг понес огромные потери. Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют около 166 570 человек.

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