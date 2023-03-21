В оккупированном Джанкое после вчерашних взрывов введено чрезвычайное положение.

"Власть" ввела в Джанкое чрезвычайное положение. При этом, что ПВО якобы "отразило все угрозы и все под контролем "(по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывами в Джанкое уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр" - УНИАН)", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он отметил, что в Джанкое сходятся все железнодорожные ветки оккупированного Крыма. Вывод из строя этого узла парализует поставки как Черноморского флота РФ, так и группировок оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

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Взрывы в Джанкое: последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", транспортировались по железной дороге.

21 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона заявила, что взрывы в городе Джанкой указывают на то, что российским захватчикам надо начинать выезжать из украинского Крыма. По ее словам, российские оккупанты в своей реакции не упоминали об уничтожении ракет "Калибр НК" в Джанкое, потому что это не способствует их имиджу.

Гуменюк отметила, что оккупанты списывают все взрывы на работу ПВО и пытаются убедить население временно оккупированного Крыма в том, что "все идет по плану".

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