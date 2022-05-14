Человеческих жертв в результате обстрела нет.

Оккупанты совершили около шести выстрелов из миномета по Великописаревской общине Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину", - отметил он.

По словам Живицкого, оккупанты совершили около шести выстрелов из миномета.

"Человеческих жертв нет", - уточнил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером оккупанты обстреляли пограничную территорию Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты обнаружили украинские пограничники.

А 12 мая оккупанты Российской Федерации нанесли удар из тяжелой артиллерии по Сумской области, в результате чего один человек погиб. Огонь велся ориентировочно из САУ, насчитано около двух десятков выстрелов.

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