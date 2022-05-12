Также повреждены частные дома.

Войска Российской Федерации нанесли удар из тяжелой артиллерии по Сумской области, один человек погиб.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумской области со стороны российского населенного пункта Тёткино. Огонь велся ориентировочно из САУ, насчитано около двух десятков выстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, снаряды разорвались на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной громады.

"В результате обстрела погибло одно гражданское лицо, повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 6 часов подразделения вооруженных сил РФ произвели артиллерийский обстрел по населенному пункту с. Старые Вырки Сумского района Сумской области.

В результате обстрела в собственном дворе погиб 67-летний местный житель.

Напомним, в Тростянце на Сумщине следователи Государственного бюро расследований нашли важные документы военных ВС РФ, которые свидетельствуют, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины.

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