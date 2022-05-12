Разрушены школа и гимназия, повреждены админздания.

В результате ночного авиаудара по Новгород-Северскому погибли 3 человека и 14 ранены.

Об этом УНИАН сообщили в Новгород-Северском городском совете.

По словам председателя общины Людмилы Ткаченко, один из раненых находится в критическом состоянии, его нельзя перевезти в другую больницу. Часть пострадавших перенаправлена в другие медучреждения, с легкими повреждениями - лечат в местной больнице.

"Целями врага были школы, в то же время в разной степени повреждены здания, расположенные рядом - помещения РГА, Дом культуры, больница, общежитие медколледжа и другие", - уточнила она.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине ночью нанесено несколько авиаударов по Новгороду-Северскому. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

По данным Оперативного командования "Север", сегодня около 00.10 и 00.23 враг совершил ракетный удар самолетом, вероятно Су-30СМ, по Новгороду-Северскому.

Вас также могут заинтересовать новости: