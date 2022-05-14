Пострадавших в результате обстрела нет.

Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, 13 мая вечером военнослужащие ГПСУ зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов.

"Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты обнаружили на земле", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщал УНИАН, оккупанты нанесли четыре удара по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе.

В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

Еще девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга. Оккупанты били по местной теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу. После этого Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена.

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в этом году завод не заработает из-за причиненных разрушений.

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